Костик Гунефа Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти16.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Рождение ребёнка
26.03.1955
Сын: Капустин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович
Рождение ребёнка
21.04.1956
Дочь: Карпук Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович
Рождение ребёнка
17.03.1964
Дочь: Капустина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.2022