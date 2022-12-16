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Костик Гунефа Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

16.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: Костик Станислав Иванович

Мать: Костик Эмилия Владиславовна

Рождение ребёнка
26.03.1955

Сын: Капустин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1956

Дочь: Карпук Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.1964

Дочь: Капустина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Капустин Василий Борисович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Василий Борисович

Смерть
16.12.2022
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