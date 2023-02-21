Гракович (Костик) Мария Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гракович (Костик) Мария Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костик Станислав Иванович

Мать: Костик Эмилия Владиславовна

Рождение ребёнка
Около 01.05.1966

Дочь: Чернявская Евгения Олеговна

Отец ребёнка: Гракович Олег

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гракович Нина Олеговна

Отец ребёнка: Гракович Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гракович Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Гракович Олег

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гракович Юрий Олегович

Отец ребёнка: Гракович Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гракович Олег

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