Костик (Прохорова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1934
Дата смерти18.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934
Отец: Прохоров Фёдор Кузьмич
Мать: Прохорова Мария
Рождение ребёнка
23.09.1957
Сын: Костик Юрий Иванович
Отец ребёнка: Костик Иван Станиславович
Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.06.1959
Отец ребёнка: Костик Иван Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1995