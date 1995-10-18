Костик (Прохорова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костик (Прохорова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.01.1934

Дата смерти

18.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934

Отец: Прохоров Фёдор Кузьмич

Мать: Прохорова Мария

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.09.1957

Сын: Костик Юрий Иванович

Отец ребёнка: Костик Иван Станиславович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Костик Виктор Иванович

Отец ребёнка: Костик Иван Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костик Иван Станиславович

Смерть
18.10.1995
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