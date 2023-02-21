Прохорова (Блинкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1896
Дата смерти27.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896
Отец: Блинков Иван
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Прохорова Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.08.1925
Дочь: Прохорова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
15.11.1930
Сын: Прохоров Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Костик Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1964