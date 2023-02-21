Прохорова (Блинкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Блинкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1896

Дата смерти

27.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896

Отец: Блинков Иван

Мать: Блинкова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Прохорова Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.08.1925

Дочь: Прохорова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
15.11.1930

Сын: Прохоров Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Костик Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Прохоров Фёдор Кузьмич

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Фёдор Кузьмич

Смерть
27.09.1964
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