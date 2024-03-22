Прохоров Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.11.1930
Дата смерти17.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930
Отец: Прохоров Фёдор Кузьмич
Мать: Прохорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1957
Сын: Прохоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Прохорова Валентина
Рождение ребёнка
18.10.1959
Дочь: Спасская Надежда Александровна
Мать ребёнка: Прохорова Валентина
Рождение ребёнка
05.10.1961
Сын: Прохоров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Прохорова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Валентина
Смерть
17.02.1973