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Прохоров Александр Фёдорович

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Место рождения

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.11.1930

Дата смерти

17.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930

Отец: Прохоров Фёдор Кузьмич

Мать: Прохорова Мария Ивановна

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.10.1957

Сын: Прохоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Прохорова Валентина

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.10.1959

Дочь: Спасская Надежда Александровна

Мать ребёнка: Прохорова Валентина

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.10.1961

Сын: Прохоров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Прохорова Валентина

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Валентина

Смерть
17.02.1973
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