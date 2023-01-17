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Прохоров Фёдор Кузьмич

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Место рождения

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

02.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Костик Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Прохорова Мария

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Прохорова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Прохорова Мария

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Прохорова Мария

Пивоварово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.12.1942
Ширяевский, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Умер от ран 2.012.1942
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