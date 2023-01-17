Прохоров Фёдор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти02.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Костик Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Прохорова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Прохорова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Прохорова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Прохорова Мария
Смерть
02.12.1942
Ширяевский, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Умер от ран 2.012.1942