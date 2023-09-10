Егор (Георгий) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор (Георгий) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1791

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Амвросий Георгиев (Егоров)

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Дарья Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Захарова

Смерть
До 1791
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