Егор (Георгий) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Амвросий Георгиев (Егоров)
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Дарья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Захарова
Смерть
До 1791