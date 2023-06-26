Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагея Фомина
Отец ребёнка: Фома Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Федосья Фомина
Отец ребёнка: Фома Никифоров
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Никифоров
Смерть
Неизвестно