Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагея Фомина

Отец ребёнка: Фома Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Федосья Фомина

Отец ребёнка: Фома Никифоров

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Никифоров

Смерть
Неизвестно