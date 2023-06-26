Фома Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагея Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Федосья Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно