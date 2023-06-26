Фома Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагея Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Федосья Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Егорова

Смерть
Неизвестно