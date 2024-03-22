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Феодосия Фоминична

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.06.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1815 ст.

Отец: Фома Никифоров

Мать: Евдокия Егорова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
06.06.1815 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Никифор Михайлов и Федора Никифорова жена Евдокия Филиппова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 3 года.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Богланов Назар

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
07.06.1844 ст.

Сын: Елисей Богданов

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
11.08.1848 ст.

Сын: Богданов Флор

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость 1862г.
Смерть
Неизвестно
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