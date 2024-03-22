Феодосия Фоминична
Место рождения
Дата рождения03.06.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1815 ст.
Отец: Фома Никифоров
Мать: Евдокия Егорова
Крещение
06.06.1815 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Никифор Михайлов и Федора Никифорова жена Евдокия Филиппова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 3 года.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Богланов Назар
Незаконнорожденный.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
07.06.1844 ст.
Сын: Елисей Богданов
Незаконнорожденный.
Рождение ребёнка
11.08.1848 ст.
Сын: Богданов Флор
Незаконнорожденный.
Упоминание
1862
Исповедная ведомость 1862г.
Смерть
Неизвестно