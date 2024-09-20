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Дарья Захарова

Место рождения

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.02.1761 ст.

Муж: Егор (Георгий) Иванов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Агафья Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 24 года.
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 36 лет.
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Амвросий Георгиев (Егоров)

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 46 лет.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1791. 49 лет. Вдова.
Смерть
Неизвестно

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