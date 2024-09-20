Дарья Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1761 ст.
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Агафья Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 24 года.
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 36 лет.
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Амвросий Георгиев (Егоров)
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Иванов
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 46 лет.
Упоминание
1791
Исповедная роспись 1791. 49 лет. Вдова.
Смерть
Неизвестно