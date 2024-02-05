Дарья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Савинова

Дарья Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Отец ребёнка: Иван Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Иван Дементьев

Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дементьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close