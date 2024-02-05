Дарья Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Иван Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Иван Дементьев
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дементьев
Смерть
Неизвестно