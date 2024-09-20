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Василий Егоров

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

16.11.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Егор (Георгий) Иванов

Мать: Дарья Захарова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 9 лет.
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 18 лет.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 22 года.
Рождение ребёнка
15.08.1796 ст.

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.

Сын: Фома Васильев

Мать ребёнка: Соломонида Петрова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1800

Жена: Соломонида Петрова

Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
06.03.1801 ст.

Сын: Софрон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.11.1802 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Скоропостижно.

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