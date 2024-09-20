Василий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти16.11.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Егор (Георгий) Иванов
Мать: Дарья Захарова
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 9 лет.
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 18 лет.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 22 года.
Рождение ребёнка
15.08.1796 ст.
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.
Сын: Фома Васильев
Мать ребёнка: Соломонида Петрова
Бракосочетание
До 1800
Жена: Соломонида Петрова
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
06.03.1801 ст.
Сын: Софрон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.11.1802 ст.
Скоропостижно.