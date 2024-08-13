Иван Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Дементий Антонов
Мать: Анастасия Евстафиева
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 28 лет.
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Дарья Савинова
Бракосочетание
До 1743
Жена: Дарья Савинова
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 33 года.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 35 лет.
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Дарья Савинова
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 37 лет.
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Дарья Савинова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Дарья Савинова
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 40 лет.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 44 года.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 54 года. Записан как Иван Артемьев.
Место жительства
1775
Исповедная роспись. 59 лет. Записан как Иван Артемьев.
Смерть
Неизвестно