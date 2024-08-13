Иван Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Дементий Антонов

Мать: Анастасия Евстафиева

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 28 лет.
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: Дарья Савинова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1743

Жена: Дарья Савинова

Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 33 года.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 35 лет.
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Дарья Савинова

Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 37 лет.
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: Дарья Савинова

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Дарья Савинова

Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 40 лет.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 44 года.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 54 года. Записан как Иван Артемьев.
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 59 лет. Записан как Иван Артемьев.
Смерть
Неизвестно

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