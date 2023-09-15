Тышлек ЧАЛИШ Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Дмитрий Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

01.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Чалиш Федор Константинович / Акритович /

Мать: Тышлек Параскева

ГАДО,Ф - 131-1-97,рев.ск.-1835г.зап.№ 139.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 127
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Бракосочетание
До 1855

Жена: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тышлек Чалиш Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
13.08.1864

Дочь: Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
10.11.1866

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Золото Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

Смерть
01.05.1889
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
02.05.1889
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна

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