Тышлек ЧАЛИШ Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти01.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Сын: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Жена: Тышлек Мария Левтеровна
Сын: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Дочь: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Сын: Тышлек Чалиш Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Дочь: Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Сын: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Дочь: Золото Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Сын: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна
Дочь: Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Левтеровна