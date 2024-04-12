Тышлек ЧАЛИШ Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти25.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
03.10.1882
Рождение ребёнка
17.01.1883
Сын: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Мария Николаевна
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-99,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
25.11.1912
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно