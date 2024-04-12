Тышлек ЧАЛИШ Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ Константин Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

25.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Бракосочетание
03.10.1882

Жена: Тышлек Чалиш Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Мария Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-99,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
25.11.1912
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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