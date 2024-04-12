Тышлек ЧАЛИШ (Узбек) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ЧАЛИШ (Узбек) Мария Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Узбек Николай Григорьевич

Мать: ?

Бракосочетание
03.10.1882

Муж: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-99,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно
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