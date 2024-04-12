Тышлек ЧАЛИШ (Узбек) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Узбек Николай Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
03.10.1882
Рождение ребёнка
17.01.1883
Сын: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-99,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно