Тышлек ЧАЛИШ Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения17.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Сын: Тышлек Чалиш Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Сын: Тышлек Чалиш Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Сын: Тышлек Чалиш Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Дочь: Золотарева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Сын: Тышлек Чалиш Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Сын: Тышлек Чалиш Константин Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна