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Тышлек ЧАЛИШ Николай Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1883

Отец: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич

Мать: Тышлек Чалиш Мария Николаевна

Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-99,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4
Крещение
18.01.1883
Николаевская церковь,м/к-1883г.,лист-99,зап.-4,ГАДО,Ф - 426-1-4 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Трандофил Афанасьевич Тохтамыш и Екатерина Дмитриевна Тохтамыш
Бракосочетание
04.05.1903

Жена: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Николаевская Церковь,м/к-1903г.,лист-186,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Тышлек Чалиш Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-37,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
21.06.1906

Сын: Тышлек Чалиш Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Тышлек Чалиш Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Золотарева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Тышлек Чалиш Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тышлек Чалиш Константин Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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