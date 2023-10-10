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Узбек Николай Григорьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Узбек Григорий Константинович

Мать: ?

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Тышлек Чалиш Мария Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Тараш Варвара Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Узбек Харлампий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Узбек Василий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1879

Сын: Узбек Григорий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Узбек Харлампий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узбек ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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