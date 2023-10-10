Узбек Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Узбек Григорий Константинович
Мать: ?
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Тышлек Чалиш Мария Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Тараш Варвара Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Узбек Харлампий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1879
Сын: Узбек Григорий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Узбек Харлампий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно