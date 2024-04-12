Барьяхтар (Тышлек ЧАЛИШ) Феодора Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович
Бракосочетание
21.10.1885
Рождение ребёнка
16.06.1888
Сын: Барьяхтар Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-98,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Игнатовна
Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Барьяхтар Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Барьяхтар Николай Игнатович
Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович
Смерть
Неизвестно