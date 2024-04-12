Барьяхтар (Тышлек ЧАЛИШ) Феодора Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар (Тышлек ЧАЛИШ) Феодора Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Бракосочетание
21.10.1885

Муж: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Рождение ребёнка
16.06.1888

Сын: Барьяхтар Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-98,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Игнатовна

Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Барьяхтар Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Барьяхтар Николай Игнатович

Отец ребёнка: Барьяхтар Игнатий Анастасович

Смерть
Неизвестно
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