Тышлек ЧАЛИШ Левтерий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти28.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
14.05.1879
Рождение ребёнка
07.09.1879
Дочь: Елизавета Левтеровна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
10.09.1881
Сын: Тышлек Чалиш Николай Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Феодосия Левтеровна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
13.10.1889
Сын: Тышлек Чалиш Трифон Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
29.04.1892
Дочь: Катела Мария Левтеровна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
01.03.1895
Сын: Тышлек - Мл.чалиш Дмитрий Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Тышлек Чалиш Георгий Левтерович
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
09.03.1901
Дочь: Елена Левтеровна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Рождение ребёнка
28.08.1903
Дочь: Варвара Левтеровна
Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна
Смерть
28.07.1910
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно