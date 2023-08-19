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Тышлек ЧАЛИШ Левтерий Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Бракосочетание
14.05.1879

Жена: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Елизавета Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Тышлек Чалиш Николай Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Феодосия Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Тышлек Чалиш Трифон Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
29.04.1892

Дочь: Катела Мария Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Тышлек - Мл.чалиш Дмитрий Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Тышлек Чалиш Георгий Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
09.03.1901

Дочь: Елена Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Варвара Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Смерть
28.07.1910
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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