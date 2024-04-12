Тышлек (Пина) Кириакия Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Пина) Кириакия Христофоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Пина Христофор

Мать: ?

Бракосочетание
14.05.1879

Муж: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Елизавета Левтеровна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Тышлек Чалиш Николай Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Феодосия Левтеровна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Тышлек Чалиш Трифон Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.04.1892

Дочь: Катела Мария Левтеровна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Тышлек - Мл.чалиш Дмитрий Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Тышлек Чалиш Георгий Левтерович

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1901

Дочь: Елена Левтеровна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Варвара Левтеровна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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