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Чепела Исаакий Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.05.1808

Дата смерти

23.03.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1808

Отец: Чепела Матвей

Мать: Чепела Анастасия

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1833

Дочь: Чепела Евдокия Исаковна

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1834

Сын: Чепела Прокофий Исаакович

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1836

Сын: Чепела Севастьян Исаакович

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1840

Дочь: Чепела Дарья Исаковна

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1844

Сын: Чепела Трофим Исаакович

Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1846

Жена: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.07.1846

Жена: Чепела Агафия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1848

Сын: Чепела Алексей Исаакович

Мать ребёнка: Чепела Агафия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
23.03.1852
Липовый Рог, Чернігівська область
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