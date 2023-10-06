Чепела Исаакий Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.05.1808
Дата смерти23.03.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1808
Отец: Чепела Матвей
Мать: Чепела Анастасия
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1833
Дочь: Чепела Евдокия Исаковна
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1834
Сын: Чепела Прокофий Исаакович
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1836
Сын: Чепела Севастьян Исаакович
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1840
Дочь: Чепела Дарья Исаковна
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1844
Мать ребёнка: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1846
Жена: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.07.1846
Жена: Чепела Агафия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1848
Мать ребёнка: Чепела Агафия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.1852