Чепела Трофим Исаакович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.03.1844
Дата смерти10.09.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1844
Отец: Чепела Исаакий Матвеевич
Мать: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.09.1846
Черниговская губерния, Российская империя