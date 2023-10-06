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Чепела Трофим Исаакович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.03.1844

Дата смерти

10.09.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1844

Отец: Чепела Исаакий Матвеевич

Мать: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.09.1846
Черниговская губерния, Российская империя
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