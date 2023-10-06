Чепела (Волощук) Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти16.04.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1833
Дочь: Чепела Евдокия Исаковна
Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1834
Сын: Чепела Прокофий Исаакович
Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1836
Сын: Чепела Севастьян Исаакович
Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1840
Дочь: Чепела Дарья Исаковна
Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1844
Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1846
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.04.1846
Черниговская губерния, Российская империя