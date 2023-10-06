Чепела (Волощук) Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Волощук) Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

16.04.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1833

Дочь: Чепела Евдокия Исаковна

Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1834

Сын: Чепела Прокофий Исаакович

Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1836

Сын: Чепела Севастьян Исаакович

Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.03.1840

Дочь: Чепела Дарья Исаковна

Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1844

Сын: Чепела Трофим Исаакович

Отец ребёнка: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1846

Муж: Чепела Исаакий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.04.1846
Черниговская губерния, Российская империя
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