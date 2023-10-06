Чепела (Чепела) Евдокия Исаковна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.03.1833
Дата смерти06.03.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1833
Отец: Чепела Исаакий Матвеевич
Мать: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.03.1833
Черниговская губерния, Российская империя