Чепела (Чепела) Евдокия Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Чепела) Евдокия Исаковна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.03.1833

Дата смерти

06.03.1833

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1833

Отец: Чепела Исаакий Матвеевич

Мать: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.03.1833
Черниговская губерния, Российская империя
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