Чепела Прокофий Исаакович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.07.1834
Дата смерти18.03.1838
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1834
Отец: Чепела Исаакий Матвеевич
Мать: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.03.1838
Черниговская губерния, Российская империя