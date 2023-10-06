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Чепела Прокофий Исаакович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.07.1834

Дата смерти

18.03.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1834

Отец: Чепела Исаакий Матвеевич

Мать: Чепела Ульяна Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.03.1838
Черниговская губерния, Российская империя
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