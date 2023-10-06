Чепела (Чепела) Дарья Исаковна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.03.1840
Дата смерти05.07.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1840
Отец: Чепела Исаакий Матвеевич
Мать: Чепела Ульяна Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1845
Черниговская губерния, Российская империя