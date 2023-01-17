Хорошавин Макар Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти27.02.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
08.02.1799
Сын: Хорошавин Авксентий Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Василий Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Макаравна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хорошавин Трофим Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1848