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Хорошавин Макар Тимофеевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

27.02.1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Мать: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.02.1799

Сын: Хорошавин Авксентий Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Василий Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хорошавин Иван Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Макаравна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Трофим Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.02.1848
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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