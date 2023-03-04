Хорошавин Тимофей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Хорошавина) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хорошавин Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Хорошавина) Софья Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хорошавин Макар Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Хорошавина) Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна
Смерть
1810