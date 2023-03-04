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Хорошавин Тимофей Георгиевич

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Хорошавин Егор Герасимович

Мать: Хорошавина (Жгулёва) Катерина Кирилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Хорошавина) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Хорошавин Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Хорошавина) Софья Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хорошавин Макар Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Хорошавина) Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1810
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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