Хорошавина (Жгулёва) Катерина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Жгулёва) Катерина Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Егор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Хорошавин Климент Георгиевич

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Хорошавин Захар Георгиевич

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Хорошавина) Агропена Георгиевна

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Хорошавин Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Хорошавина) Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Хорошавина) Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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