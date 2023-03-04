Хорошавина (Жгулёва) Катерина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Хорошавин Климент Георгиевич
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Хорошавин Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Хорошавин Захар Георгиевич
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Хорошавина) Агропена Георгиевна
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Хорошавин Илья Георгиевич
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович
Смерть
1786
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Хорошавина) Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Хорошавина) Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Хорошавин Егор Герасимович