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Хорошавин Илья Георгиевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Хорошавин Егор Герасимович

Мать: Хорошавина Катерина Кирилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1782 ст.

Жена: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста девка Быстринского прихода деревни Нагорской отец Ефим Мамаев жених вторым браком
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Васса Ильинична

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ильинична

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Степанида Ильинична

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Пантелей Ильич

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фёкла Ильинична

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Васса Радионова

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1817
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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