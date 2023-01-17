Хорошавин Илья Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
30.01.1782 ст.
1782г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста девка Быстринского прихода деревни Нагорской отец Ефим Мамаев жених вторым браком
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Васса Ильинична
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ильинична
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Степанида Ильинична
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фёкла Ильинична
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817