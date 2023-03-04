Хорошавина (Мамаева) Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1782 ст.
1782г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста девка Быстринского прихода деревни Нагорской отец Ефим Мамаев жених вторым браком
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Степанида Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно