Хорошавина (Мамаева) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Мамаева) Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1782 ст.

Муж: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста девка Быстринского прихода деревни Нагорской отец Ефим Мамаев жених вторым браком
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Пантелей Ильич

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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