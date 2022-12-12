Хорошавина (?) Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хорошавин Илья Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Софья Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хорошавин Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно