Хорошавина (?) Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Гликерия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Хорошавин Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Софья Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хорошавин Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Тимофей Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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