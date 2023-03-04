Хорошавина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти13.02.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Макаравна
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хорошавин Трофим Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1848