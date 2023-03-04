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Хорошавина Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

13.02.1848

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Хорошавин Иван Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Макаравна

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Трофим Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Макар Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.02.1848
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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