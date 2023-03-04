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Хорошавин Трофим Макарович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1904

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Хорошавин Макар Тимофеевич

Мать: Хорошавина Марфа Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.05.1846

Жена: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Хорошавин Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.07.1850 ст.

Дочь: Хорошавина Ольга Трофимовна

Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.1852

Сын: Хорошавин Константин Трофимович

Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Хорошавина) Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
1855
отдан в рекруты
Смерть
До 1904

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