Хорошавин Трофим Макарович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.05.1846
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хорошавин Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна
Рождение ребёнка
01.07.1850 ст.
Дочь: Хорошавина Ольга Трофимовна
Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна
Рождение ребёнка
10.05.1852
Сын: Хорошавин Константин Трофимович
Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Хорошавина) Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна
Призыв на военную службу
1855
отдан в рекруты
Смерть
До 1904