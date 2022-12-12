Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна

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Место рождения

п. Корзовского

Дата рождения

1828

Дата смерти

07.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Корзовского
Бракосочетание
31.05.1846

Муж: Хорошавин Трофим Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Хорошавин Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.07.1850 ст.

Дочь: Хорошавина Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.05.1852

Сын: Хорошавин Константин Трофимович

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.01.1904
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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