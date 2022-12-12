Хорошавина (Кислицына) Васса Степановна
Место рожденияп. Корзовского
Дата рождения1828
Дата смерти07.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Корзовского
Бракосочетание
31.05.1846
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хорошавин Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович
Рождение ребёнка
01.07.1850 ст.
Дочь: Хорошавина Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович
Рождение ребёнка
10.05.1852
Сын: Хорошавин Константин Трофимович
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1904