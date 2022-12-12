Хорошавин Авксентий Макарович
Место рождения
Дата рождения08.02.1799
Дата смерти27.06.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1799
Отец: Хорошавин Макар Тимофеевич
Мать: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Хорошавин Григорий Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хорошавин Филип Авксентевич
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Авксентева
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Авксентева
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.06.1863