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Хорошавин Авксентий Макарович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.02.1799

Дата смерти

27.06.1863

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1799

Отец: Хорошавин Макар Тимофеевич

Мать: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Хорошавин Григорий Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Филип Авксентевич

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Авксентева

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Авксентева

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.06.1863
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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