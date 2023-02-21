Хорошавина (?) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Марфа Васильевна

Хорошавина (?) Марфа Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

18.02.1859

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Хорошавин Григорий Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Филип Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Авксентева

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Авксентева

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Авксентий Макарович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.02.1859
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close