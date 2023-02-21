Хорошавина (?) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти18.02.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Хорошавин Григорий Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хорошавин Филип Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Авксентева
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Авксентева
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1859