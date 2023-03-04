Хорошавин Григорий Авксентевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти20.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1836
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хорошавин Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина
Рождение ребёнка
19.12.1849
Сын: Хорошавин Анисим Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина
Рождение ребёнка
19.12.1849
Сын: Хорошавин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина
Рождение ребёнка
03.10.1851
Дочь: (Хорошавина) Харитония Григорьевна
Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина
Смерть
20.06.1886