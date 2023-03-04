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Хорошавин Григорий Авксентевич

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

20.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Хорошавин Авксентий Макарович

Мать: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1836

Жена: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хорошавин Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1849

Сын: Хорошавин Анисим Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1849

Сын: Хорошавин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.10.1851

Дочь: (Хорошавина) Харитония Григорьевна

Мать ребёнка: Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.06.1886
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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