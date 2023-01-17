Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина
Место рожденияз. Александра Хрипина
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Мамаев Калинин Сергеевич
Мать: не указана
з. Александра Хрипина
Бракосочетание
30.01.1836
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хорошавин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич
Рождение ребёнка
19.12.1849
Сын: Хорошавин Анисим Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич
Рождение ребёнка
19.12.1849
Сын: Хорошавин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич
Рождение ребёнка
03.10.1851
Дочь: Харитония Григорьевна
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858