Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Мамаева) Феодосия Калинина

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Место рождения

з. Александра Хрипина

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Мамаев Калинин Сергеевич

Мать: не указана

з. Александра Хрипина
Бракосочетание
30.01.1836

Муж: Хорошавин Григорий Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хорошавин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1849

Сын: Хорошавин Анисим Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1849

Сын: Хорошавин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.10.1851

Дочь: Харитония Григорьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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