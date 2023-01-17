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Хорошавин Никифор Григорьевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Хорошавин Григорий Авксентевич

Мать: Хорошавина Феодосия Калинина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
15.02.1859

Жена: Хорошавина Мелания Игнатьевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1860

Сын: Хорошавин Варфоломей Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Хорошавин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.07.1864

Дочь: Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1868
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