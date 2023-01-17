Хорошавин Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
15.02.1859
Рождение ребёнка
20.08.1860
Сын: Хорошавин Варфоломей Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.09.1861
Сын: Хорошавин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.07.1864
Дочь: Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Мелания Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868