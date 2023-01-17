Хорошавина (Лобастова) Мелания Игнатьевна
Место рожденияп. _____ Берловского
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
п. _____ Берловского
Бракосочетание
15.02.1859
Рождение ребёнка
20.08.1860
Сын: Хорошавин Варфоломей Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1861
Сын: Хорошавин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
09.07.1864
Дочь: Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно