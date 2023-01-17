Хорошавина (Лобастова) Мелания Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Лобастова) Мелания Игнатьевна

Хорошавина (Лобастова) Мелания Игнатьевна

avatar

Место рождения

п. _____ Берловского

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

п. _____ Берловского
Бракосочетание
15.02.1859

Муж: Хорошавин Никифор Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1860

Сын: Хорошавин Варфоломей Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Хорошавин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.07.1864

Дочь: Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Никифор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close