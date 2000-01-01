Мамаев Калинин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Калинин Сергеевич

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Место рождения

з. Александра Хрипина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Александра Хрипина
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Хорошавина Феодосия Калинина

Мать ребёнка: не указана

з. Александра Хрипина
Место жительства
Неизвестно
з. Александра Хрипина
Смерть
Неизвестно
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