Хорошавин Филип Авксентевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
05.02.1850
Рождение ребёнка
01.07.1856
Дочь: Хорошавина Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хорошавин Илья Филиппович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.04.1859
Сын: Хорошавин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.12.1862
Дочь: Анисия Филипповна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.04.1864
Дочь: Хорошавина Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.08.1865
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1901