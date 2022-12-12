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Хорошавин Филип Авксентевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Хорошавин Авксентий Макарович

Мать: Хорошавина Марфа Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.02.1850

Жена: Хорошавина Феврания Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.07.1856

Дочь: Хорошавина Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хорошавин Илья Филиппович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.04.1859

Сын: Хорошавин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.12.1862

Дочь: Анисия Филипповна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1864

Дочь: Хорошавина Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1865

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1901
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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