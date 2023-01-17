Хорошавин Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения?.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1859
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.04.1886
Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.02.1888
Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно