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Хорошавин Тимофей Филиппович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

?.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1859

Отец: Хорошавин Филип Авксентевич

Мать: Хорошавина Евфимия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Параскева Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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