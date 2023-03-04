Хорошавина Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
13.04.1886
Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1888
Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно