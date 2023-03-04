Хорошавина Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Параскева Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Хорошавин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Филиппович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Тимофей Филиппович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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