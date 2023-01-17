Хорошавина (?) Евфимия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Евфимия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1856

Дочь: Хорошавина Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хорошавин Илья Филиппович

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.04.1859

Сын: Хорошавин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.12.1862

Дочь: Анисия Филипповна

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1864

Дочь: Хорошавина Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1865

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Филип Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.04.1901
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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