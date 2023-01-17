Хорошавина (?) Евфимия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти07.04.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1856
Дочь: Хорошавина Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хорошавин Илья Филиппович
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич
Рождение ребёнка
?.04.1859
Сын: Хорошавин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич
Рождение ребёнка
22.12.1862
Дочь: Анисия Филипповна
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич
Рождение ребёнка
27.04.1864
Дочь: Хорошавина Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич
Рождение ребёнка
10.08.1865
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Авксентевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1901