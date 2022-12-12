Хорошавина (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1799
Сын: Хорошавин Авксентий Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Василий Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815