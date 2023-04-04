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Кандинский Хрисанф Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кандинский Петр Алексеевич

Мать: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кандинский Иосаф Хрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кандинский Николай Младший

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кандинский Христофор Хрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Разгильдяева (разгильдеева) Дарья Хрисанфовна

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандинская Дарья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Нерчинский купец 1-й гильдии
Смерть
1859
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