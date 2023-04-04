Кандинский Хрисанф Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кандинский Иосаф Хрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кандинский Николай Младший
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кандинский Христофор Хрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Разгильдяева (разгильдеева) Дарья Хрисанфовна
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Нерчинский купец 1-й гильдии
Смерть
1859